Familie erhielt kein Pflegegeld für krankes Kind

Marco (Name geändert) ist ein fröhlicher zwölfjähriger Bub, der sich aber langsamer als andere Kinder entwickelt, der Probleme mit der Sprache hat und der unter schweren Zwangsstörungen leidet. Die Eltern betreuen ihn aufopfernd. Besonders bei der täglichen Körperpflege sowie beim An- und Ausziehen braucht er Hilfe. Außerdem muss der Bub einmal pro Woche zu einer Therapie zum Kinderpsychologen und mehrmals jährlich zur Kontrolle in eine weit entfernte Kinderklinik. All das machen die Eltern natürlich gerne und mit viel Liebe.