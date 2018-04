Skisprung-Weltcup ab 2018/19 mit vielen Neuerungen

Die kommende Weltcupsaison beginnt für die Skispringer wieder Mitte November in Wisla. Am 8. Dezember soll laut dem noch vorläufigen FIS-Kalender in Titisee erstmals ein Großschanzen-Mixedteambewerb in Szene gehen. In Österreich ist der Tross der Herren bei der Vierschanzentournee und der WM in Seefeld (19.02. - 03.03.) zu Gast. Zu Ende geht die Weltcupsaison wie gewohnt Ende März in Planica.