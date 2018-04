„Volkszählung“ bei den Tiroler Schmetterlingen

Zitronenfalter, Kleiner Fuchs, Tagpfauenauge: Wer freut sich nicht über den Anblick eines bunten Schmetterlings? In Tirol gibt es mit rund 170 verschiedene Tagfalterarten ungefähr gleich viele wie in ganz Deutschland. Über deren Verbreitung und Bestandsentwicklung ist allerdings erstaunlich wenig bekannt. Das Institut für Ökologie der Universität Innsbruck will das nun mit Unterstützung der Naturwissenschaftlichen Sammlungen der Tiroler Landesmuseen, der Abteilung Umweltschutz des Landes Tirol sowie der Stiftung Blühendes Österreich ändern.