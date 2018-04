Djuricin: „Das wird eine reine Nervenschlacht“

Klagenfurt, das Cup-Finale - bereits im Juli wurde in Hütteldorf das große Saisonziel definiert. Die letzte Hürde heißt am Mittwoch Sturm. In Graz. „Kein Nachteil“, glaubt Rapids Trainer Djuricin. „Sie liegen in der Tabelle vor uns, haben den größeren Druck.“ Das übliche, psychologische Geplänkel vor so einem Hit.