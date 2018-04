Heimbewohner bestohlen: Angeklagte (29) reumütig

Die Taten mögen skrupellos erscheinen - doch hinter dem mehrfachen Diebstahl an betagten Heimbewohnern stand keine Berufsgaunerin, sondern eine gebrochene junge Frau. Die Pflegerin (29) verantwortete sich am Dienstag am Landesgericht schluchzend mit ihrer prekären finanziellen Situation. Es gab eine milde Strafe.