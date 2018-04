NÖ: Hilfloser Igel aus Swimmingpool gerettet

Zum Retter in höchster Not ist am Montag ein Hausbesitzer im niederösterreichischen Himberg geworden: Ein Igel war in den Swimmingpool seines Wohnhauses gefallen. Der Mann entdeckte das Stacheltier und brachte es zum Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf. Durch die rasche medizinische Versorgung im Tierschutzhaus konnte dem Igel dort das Leben gerettet werden.