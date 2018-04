Die „Matrix“-Sonnenbrille ist zurück!

Gerade im Sommer müssen die Augen vor der Sonne geschützt werden. Aber bitte stylish! Und wer sich in den letzten Jahren von XXL-Shades abgesehen hat, der darf sich freuen. Der letzte Schrei in Sachen Sonnenbrille weckt nämlich Erinnerungen an die Kultfilm-Reihe „Matrix“, bei dem kleine, eckige Modelle auf den Nasenrücken von Keanu Reeves und Co. balancierten.