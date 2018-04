Wettcafé-Überfall in Klagenfurt: Täter flüchtig

Mit einem Schock davongekommen ist in der Nacht auf Montag eine Kellnerin in einem Wettcafé in Klagenfurt. Ein unbekannter Maskierter hatte sich gewaltsam Zutritt zum Lokal verschafft und die Angestellte attackiert. Der Räuber konnte mit der Kellnerbrieftasche entkommen. Die Frau blieb zum Glück unverletzt.