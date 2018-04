Polizistinnen mit Axt attackiert: Prozess

In geordneten Bahnen ist das Leben des Angeklagten nicht verlaufen. Alkohol- und Drogenkonsum, Gewaltdelikte - insgesamt 19 Vorstrafen hat Christian B. bereits in seinem Akt stehen. Gleichzeitig präsentierte sich der Arbeitslose bei seinem Prozess in Eisenstadt als „Freund und Helfer“ der Exekutive: „Ich habe zwar Joints geraucht, aber die Kieberer immer mit Informationen versorgt.“ Doch das hielt den Südburgenländer nicht davon ab, gewalttätig zu werden.