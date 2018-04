Heidi Klum: Liebesbotschaft an Tom Kaulitz

Das Model und der Rocker: Vor knapp einer Woche kommen Heidi Klum und Tom Kaulitz Arm in Arm am Flughafen von L.A. an. Das Paar wirkt glücklich und entspannt - ein Turtelurlaub in Mexiko hat die Liebe der beiden gestärkt und weltweit bekannt gemacht. Jetzt heißt es aber erst einmal getrennte Wege zu gehen. Heidi Klum ist in den Alltag als Mutter von vier Kindern zurückgekehrt und steht wieder für eine US-TV-Show vor der Kamera. Gitarrist Tom Kaulitz probt mit seiner Band „Tokio Hotel“ für Shows in Berlin und Moskau. Ganz aus dem Kopf bekommt das Supermodel ihren Liebsten aber offenbar keine Sekunde, sie schwebt sichtlich auf Wolke Sieben.