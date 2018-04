Feuerwehr rettet Bewohner in Thalgau

Um 17.06 Uhr wurde die Feuerwehr in der Flachgauer Gemeinde alarmiert. Aus einem dreigeschössigen Wohnhaus an der Henndorfer Straße drang starker Rauch. Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren bereits in Sicherheit. „Gott sei dank sind sie nicht mehr zurück ins Gebäude gegangen. Der starker Rauch war sehr gefährlich“, sagt der Ortsfeuerwehrkommandant Peter Schmidhuber, der selbst vor Ort war.