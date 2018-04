Maria Shriver: Gedanken einer geschiedenen Frau

Maria Shriver hat sich viel Zeit gelassen, um mit der Verbitterung und den inneren Kämpfen fertig zu werden, die ihr die Trennung von Ehemann Arnold Schwarzenegger abverlangte. Vor sieben Jahren zog sie aus der gemeinsamen Wohnung aus, jetzt brachte sie ein Buch mit dem Titel „I’ve Been Thinking“ („Ich habe nachgedacht“) heraus. In 50 Meditationen, die am Ende in Gebete übergehen, setzt sich die praktizierende Katholikin mit ihrem Leben auseinander und schreibt erstmals auch sehr offen über ihre schwerste Zeit.