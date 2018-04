SIEG! Thiem gewinnt irren Krimi in Monte Carlo

„Es war extrem eng von Anfang an, das Positivste von heute war, dass mein Fuß gehalten hat. Ich habe 2:40 Stunden auf einem extrem hohen Level gespielt, von dem her ist der Knöchel komplett in Ordnung“, sagte Thiem. Rublew kennt er vom gemeinsamen Training in der Akademie. „Wir haben dieses Jahr schon sehr viel trainiert, wir kennen uns ganz gut. Ich habe ein sehr enges Match erwartet. So war es auch und ich war zehn Zentimeter vom Ausscheiden entfernt bei dem einen Matchball von ihm. Bei diesem Level entscheiden oft Kleinigkeiten, heute ist es gut für mich ausgegangen.“