Vienna City Marathon: Visionen und Geschichten

Geschichten also ohne Ende, die bei einer Pressekonferenz vor dem Riesenrad am Dienstag zu Tage kamen, als Veranstalter Wolfgang Konrad und Organisationsleiter Gerhard Wehr auf alte Zeiten zurückblickten. Karel David gewann etwa 1992 in zu kleinen Schuhe, kam mit Blutblasen an beiden Füßen ins Ziel: „Es war unglaublich brutal!“, sagte er der „Kronen Zeitung“, die titelte: „Sieg mit blutigen Füßen - Schuh war Nummer zu klein!“