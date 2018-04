So finden Sie den perfekten Griller

Smoker

Das Ding sieht ein bisschen aus wie eine Lokomotive und kommt ursprünglich aus den Südstaaten der USA. Dort ist Barbecue in aller Munde. Ein Smoker besteht aus zwei unterschiedlich großen Trommeln. In der größeren, der sogenannten Räucherkammer, liegt das Fleisch auf einem Rost. Daran angeschlossen ist die kleinere Feuerkammer, in der Brennholz oder Kohle angezündet wird. Der heiße Rauch zieht in die Räucherkammer und tritt auf der anderen Seite durch ein Kaminrohr wieder aus. Da Feuerquelle und Rost räumlich voneinander getrennt sind, kann kein Fett in die Glut tropfen. Hier wird besonders langsam und schonend gegart. Man braucht also Geduld. Dafür zergeht das Fleisch dann auch förmlich im Mund - mit einem ganz speziellen Aroma. In einfacher Ausführung gibt es Smoker bereits ab etwa 150 Euro, Spitzenmodelle kosten deutlich mehr.