LASK will eine Million für den Top-Torschützen!

Europacup in Linz?

Dagegen würde es im Europacup laut Werner “erst ab der Gruppenphase etwas zu verdienen geben!„ Zeigt, dass das Erreichen der Europa-League-Quali nur für manchen Fan ein Traumziel ist, nicht aber für die Führung des LASK. Zumal der laut UEFA-Richtlinien wohl nur die ersten beiden Quali-Runden in Pasching spielen dürfte, bei einem Weiterkommen ein Ausweichstadion bräuchte. Bei dem Siegmund Gruber nur an Linz denkt, auch wenn man dort vor zwei Jahren ausgezogen ist. Der LASK-Boss: “Trotzdem ist klar, dass wir nicht etwa in Sankt Pölten spielen würden!"