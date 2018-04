Wenn der Kindergartenblues für Tränen sorgt

Meine Tochter (3) ist vor zwei Wochen von der Krippe in die größere Kindergartengruppe gewechselt. Ich bereue diesen Schritt sehr, denn sie will überhaupt nicht mehr hingehen.



Ihre Tochter war in der Krippe eine von den „Großen“. Dort war ihr alles vertraut, und auch ihre Rolle in der Gruppe war klar. Sie hat sich sicher gefühlt und hatte ihre fixen Bezugspersonen. In eine neue Kindergartengruppe zu starten - sogar wenn sie im selben Haus ist - ist trotzdem wie ein Neubeginn. Eingewöhnung braucht Zeit. Ihre Tochter muss erst wieder Vertrauen fassen, um eine Bindung zu den neuen Pädagogen aufzubauen.



Ermutigen Sie Ihre Tochter - ohne sie unter Druck zu setzen! Es ist viel Selbstvertrauen und Sicherheit gefragt, sich unter den neuen und vor allem älteren Kindern zu behaupten und einen Platz zu finden. Dazu kommt ein Abschiedsprozess von der „alten“ Gruppe, der ebenso Aufmerksamkeit braucht. Ich kann verstehen, dass Sie verzagt sind. Dennoch: Jetzt aufzugeben wäre zu früh! Wenn möglich, reduzieren Sie die Kindergartenzeit, so hat Ihre Tochter Gelegenheit, sich auszuruhen und die neuen Eindrücke zu verarbeiten. Geben Sie Ihrer Tochter und der neuen Gruppe noch eine Chance!