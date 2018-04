Kern: Budget „ambitionslos und zukunftsvergessen“

„Black is back“: NEOS sehen alte ÖVP wieder am Vormarsch

Auch NEOS-Chef Matthias Strolz hätte sich angesichts der „sprudelnden Steuereinnahmen“ und der guten Konjunktur ein ambitionierteres Budget gewünscht. „Weil Sie die Gunst der Stunde nicht für Reformen nutzen - das ist der eigentliche Schmerz“, kritisierte Strolz. Stattdessen werde in der Bildungspolitik „Zukunftsraub in großem Stil“ veranstaltet, weil die Länder jede Veränderung blockieren würden. Strolz sieht die alte ÖVP wieder am Vormarsch („black is back“): „Das ist ,Zeit für Neues‘, Sebastian Kurz? Ernsthaft?“