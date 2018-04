Mit Bio-Sackerln und Netzen gegen die Plastikflut

„Unsere neuen Öko-Taschen sind lebensmittelecht, waschbar und umweltschonend“, so die Merkur-Chefs Harald Mießner und Kerstin Neumayer. Die neuen Super-Sackerln bestehen zu 100 Prozent aus Polyester. Dieses Material wurde vor allem deswegen gewählt, weil die Taschen damit fast endlos oft in die Waschmaschine gesteckt werden können und auch weil sie widerstandsfähig sind.



Das Pilotprojekt wird ab 23. April vorerst in ausgesuchten Merkur-Märkten in Wien, Tulln, Baden, Klosterneuburg, Linz und Salzburg getestet. Wenn es bei den Konsumenten Anklang findet, wird es ausgeweitet.