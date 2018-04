WLAN hieß „Fernzünder“: Fitnesstempel evakuiert

WLAN-Netzwerke darf der Betreiber prinzipiell nennen, wie er will. Und viele tun das auch, was zu mehr oder minder unterhaltsamen WLAN-Kennungen in der Öffentlichkeit führt. Ein Bewohner der Kleinstadt Saginaw in Michigan hat nun allerdings den Beweis angetreten, dass aus so einem Scherz ganz schnell Ernst werden kann.