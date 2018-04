Mattersburg will Salzburgs Cup-Lauf stoppen

Red Bull Salzburg will den Tanz auf drei Hochzeiten weiterführen. In der Bundesliga wieder auf Meisterkurs und in der Europa League im Halbfinale stehend, soll die Titelverteidigung im ÖFB-Cup nicht in den Hintergrund rücken. Am Mittwoch (18 Uhr) gastieren die „Bullen“ im Halbfinale in Mattersburg. Die Burgenländer wollen den Rekordlauf der Gäste stoppen.