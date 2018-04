Innsbrucker Piraten wollten Marihuana verteilen

Bereits wegen Drogen verurteilt

Stemeseder und Ofer waren schon einmal in Zusammenhang mit Suchtgift in die Schlagzeilen geraten. Ofer war wegen Suchtgifthandels zu viereinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt worden, was die Aberkennung seines Mandats zur Folge hatte. Gemeinderat Stemeseder wurde wegen Beitragstäterschaft zum Suchtgifthandel zu 18 Monaten Freiheitsstrafe, sechs davon unbedingt, verurteilt. Er bekam die Fußfessel.