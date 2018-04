Fake-Polizisten brachten Frau (74) um ihr Vermögen

Ihr Opfer: Eine 74-jährige Innsbruckerin. Die Pensionistin wurde am Sonntagabend von einem vermeintlichen Kriminalpolizisten telefonisch kontaktiert. „Dieser gab an, dass bei der Verhaftung von Kriminellen ihr Name auf einer Liste mit möglichen Einbruchsorten aufgetaucht sei“, schildert die echte Polizei. Montagfrüh rief der Mann, der Hochdeutsch sprach, erneut an und teilte der Frau mit, dass auch ihr Konto nicht mehr sicher sei, da die vermeintlich Festgenommenen im Besitz ihrer Kontonummer und ihres PIN-Codes gewesen seien.