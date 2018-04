Lessacher Familie will einen Bio-Schlachthof bauen

In Lessach auf 1266 Metern Seehöhe liegt der Tromörthof. Pferde, Mangalica-Schweine und Rinder leben hier in der Idylle. 48 Stück Vieh gibt es hier, 18 sind Milchkühe. Der Betrieb der Familie ist einer von vieren, die Milch für die „Reine Lungau“ liefern. Viel Arbeit steckt dahinter, oft kommen sie an ihre Grenzen. Jetzt wagen die Höneggers mit dem Bau des Schlachthofs einen ganz neuen Schritt. „Ich sehe keine Zukunft in der Massenproduktion“, sagt Matthäus Hönegger, der seit 25 Jahren Bio-Landwirt ist. Und er ist sicher: „Die Kunden wollen das auch, dass das Produkt aus der Nähe kommt.“