Aich/Dob feiert am Dienstag die Meisterhelden

Was die Volleyball-Herren von Aich/Dob bereits geschafft haben, können am heutigen Dienstag auch die Girls der SG Klagenfurt packen - sich den Bundesliga-Titel holen. In Graz geht‘s im entscheidenden fünften Spiel um die Goldmedaillen. In Bleiburg werden indes ab 17 Uhr die Aicher Meisterhelden gefeiert. Mit Freigetränken und kostenlosem Essen vor der Bankfiliale von Hauptsponsor Posojilnica.