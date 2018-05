Machen Sie es wie die Stars: Auf Mauritius!

Sie wollten immer schon wissen, wo die Stars und Sternchen ihren Urlaub verbringen, wo sie sich in der Sonne aalen und ihre Batterien wieder aufladen? Dann haben wir einen heißen Tipp für Sie! Ob kalte (Winter-)Monate oder die Sehnsucht nach tropisch-karibischen Urlaubsflair - Mauritius zieht gestresste Strandliebhaber, quirlige Familien, hoffnungslose Romantiker, einsame Naturliebhaber und all jene, die auf der Suche nach Luxus, Glamour, Natur, sportlichen Aktivitäten oder Party sind, gleichermaßen in seinen Bann!