Sting & Shaggy: Ziemlich beste Freunde

„Dreaming In The USA“ etwa ist so ein leichtfüßiger Song mit wichtiger Botschaft. Genaugenommen seid ihr aus unterschiedlicher Perspektive ja selbst beide US-Immigranten.

Shaggy: Das sind wir tatsächlich. Dieser Song ist wie ein Liebesbrief an die USA und all die Dinge, die uns immer an diesem Land begeisterten. Meine Eltern haben immer davon geträumt, in die USA zu gehen um ein besseres Leben zu führen und einige Dinge wirkten sehr anziehend auf sie. All diese schönen Dinge sind aber im derzeitigen Klima gefährdet. Das erklären wir auch auf diesem Album und wir wollen die Leute darüber zum Nachdenken bringen, was nicht alles gefährdet ist, wenn es so weitergeht. Doch gerade in Zeiten wie diesen ist es schön, ein Teil Amerikas zu sein und für das Gute einzustehen.