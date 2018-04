Trotz Kindern wird oft drinnen geraucht!

Der Studie zufolge rauchen immerhin 26 Prozent der Nikotinsüchtigen lediglich in bestimmten Räumen. Jeder Zehnte qualmt hingegen in der gesamten Wohnung. Ob gemütlich in der Badewanne oder auf dem Sofa beim Fernsehen - der blaue Dunst wabert überall. Niedrige Temperaturen oder Nieselregen machen die Zigarettenpause im Freien besonders unattraktiv. Bei Frauen gewinnt häufiger die Bequemlichkeit gegenüber der vollgerauchten Wohnung: Denn während bei den männlichen Befragten 69 Prozent das Eigenheim für die Zigarette verlassen, sind es bei den weiblichen Rauchern nur 59 Prozent. Zumindest beschränken sich die meisten Damen auf bestimmte Zimmer. Nur acht Prozent qualmen in der kompletten Wohnung. Bei den Männern rauchen 12 Prozent überall, 19 Prozent nur in ausgewählten Räumen.