Grabner bei klarem Devils-Heimsieg nur Zuschauer

Die New Jersey Devils haben in der ersten Play-off-Runde der National Hockey League gegen Tampa Bay Lightning mit einem 5:2-Heimerfolg erstmals angeschrieben. Ohne den nach 13 torlosen Spielen in Serie diesmal nicht aufgebotenen Kärntner Michael Grabner verkürzten die Devils am Montag in der Best-of-seven-Serie auf 1:2. Die Chance zum Ausgleich haben sie am Mittwoch erneut vor Heimpublikum.