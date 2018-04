Pulitzer-Preise für #MeToo-Berichterstattung

Auch Berichterstattung über die geplante Mauer an der US-Grenze mit Mexiko („Arizona Republic“), die Heroin-Epidemie in Ohio („Cincinnati Enquirer“) und Dylan Roof, der in einer Kirche in Charleston neun Afroamerikaner erschoss („GQ“), wurden ausgezeichnet. An die Nachrichtenagentur Reuters ging der Preis in der Kategorie internationale Berichterstattung: Reuters hatte Verbindungen zwischen dem philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte und Hinrichtungskommandos der Polizei aufgedeckt. Zudem erhielt Reuters einen Preis für die Fotoberichterstattung über die Rohingya-Flüchtlingskrise in Myanmar.