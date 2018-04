Netflix wächst jetzt schneller als jemals zuvor

Dutzende Exklusivserien im Sortiment

Netflix ist mit Produktionen wie „House of Cards“ und „Orange is the new black“ bekannt geworden. Inzwischen hat das Unternehmen Dutzende Serien entwickelt und fügt kontinuierlich Neues hinzu. „Wir haben große Pläne für den Ausbau unseres Angebots“, kündigte Firmenchef Reed Hastings an. Allein im laufenden Jahr will Netflix acht Milliarden Dollar in Fernsehserien und Filme investieren. Auch die Nachzügler auf dem Markt wie Amazon und Apple produzieren längst eigene Formate. Die exklusiven Inhalte binden Kunden und lassen sich später noch lizenzieren.