Bikiniwetter-Woche bringt uns sommerliche 28 Grad!

Während in der Steiermark am Montag noch schwere Regenfälle niedergegangen sind, kann man sich - beginnend im Landesosten - schon ab Dienstag auf eine sommerliche Bikiniwetter-Periode freuen. Sonnenschein pur und das über Tage, mit Temperaturen von bis zu 28 Grad, steht am Prognose-Programm. Ganz Mutige könnten da auch schon einen Sprung ins kühle Nass wagen, etwa an der Alten Donau in Wien …