Junge Talente überzeugen auf der großen Bühne

In diesem Sommer dreht sich auf der Bühne des Stadttheaters Mödling alles um die Abenteuer von Alice im Wunderland, die viele schwierige Aufgaben zu lösen hat. Sie begegnet außergewöhnlichen Tieren und Menschen, erlebt spannende Abenteuer und muss sogar das Wunderland vor der bösen Königin retten. Nina Hafner, ein Jungstar, der bereits in den Vorjahren in den teatro- Produktionen „Der kleine Prinz“ und „Peter Pan forever young“ überzeugte, glänzt in der Hauptrolle. Nun wurde der Trailer für das Bühnenerlebnis im Museum der Illusionen gedreht. City4U hat die besten Szenen für euch: