Eva Longoria rekelte sich auf Hollywood-Stern

Die hochschwangere Eva Longoria hat am Montag im Herzen von Hollywood ihren Stern auf dem „Walk of Fame“ enthüllt. Vor jubelnden Fans und Fotografen kniete die 43-Jährige auf dem Bürgersteig nieder und rekelte sich auf der Plakette. Die Rolle als verzweifelte Hausfrau Gabrielle Solis in der Serie „Desperate Housewives“ machte Longoria weltbekannt.