Khloe Kardashian nennt ihre Tochter True

Der Name schlug ein wie eine Bombe unter den Fans, schließlich war Tristan nur wenige Tage vor der Geburt dabei ertappt worden, wie er angeblich eine andere Frau küsste. Bis heute ist nicht klar, ob der Basketballspieler seine hochschwangere Partnerin wirklich betrogen hat. Dass Khloe sich dazu entschieden hat, ihrer Tochter den Namen True, also das Wahre, zu geben, gibt jedoch reichlich Anlass zu Spekulationen. „Oh Gott, der Name ist True. Das zeigt nur auf, was Tristan nicht ist“, kommentierte ein User unter dem Beitrag. „Wie ironisch der Name des Babys ist“, stimmte ein anderer zu.