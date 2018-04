Gorilla-Mutter kümmert sich liebevoll um Nachwuchs

Am Montag um 18.25 Uhr Ortszeit brachte die 15-Jährige Flachlandgorilladame „Calaya“ einen Sohn zur Welt. Der kleine Gorilla heißt „Moke“, was in der afrikanischen Sprache Lingala so viel wie „der Kleine“ oder „Junior“ heißt, und ist wohlauf. Bei der fürsorglichen Pflege der Mutter wird sich das wohl auch nicht so schnell ändern.