Stöger: Dortmund-Abschied wohl beschlossene Sache

„Für Stöger ist in vier Spielen sicher Schicht beim BVB. Dortmund trennt sich vom Ösi.“ So schnörkellos bringt es die „Bild“ auf den Punkt. Die 0:2-Niederlage am vergangenen Sonntag soll das Pendel endgültig in Richtung „Njet“ zu einer Vertragsverlängerung ausschlagen haben lassen.