Arnautovic-Klub West Ham jubelt spät

ÖFB-Teamkicker Marko Arnautovic und West Ham United haben am Montagabend in letzter Sekunde einen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt in der englischen Premier League gerettet. Im Heimspiel gegen Stoke City von Moritz Bauer gelang Andy Carroll in der 90. Minute der Ausgleich zum 1:1, dank dessen sich der Vorsprung auf die Abstiegszone auf sieben Punkte vergrößerte.