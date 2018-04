Afghanen-Trio wollte Zigarettenautomaten knacken

Die Polizei Imst konnte drei afghanische Asylwerber ausforschen, die in der Nacht auf Sonntag versucht haben sollen, mit zwei Küchenmessern einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. In der Wohnung der Verdächtigen wurde zudem ein in Innsbruck gestohlenes Fernglas sichergestellt. Ein Verdächtiger sitzt nun in Haft.