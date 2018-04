Kroate wollte zwei Fahrzeuge rauben

Eine 38-Jährige war gerade dabei, ihre Einkäufe aus dem Fahrzeug ins Haus zu bringen, als sich ein ihr unbekannter Mann näherte und sich in das Fahrzeug setzte. Die Frau schlug die Fahrertür zu und versperrte das Fahrzeug. Sie lief in ihr Haus und verständigte ihren Lebensgefährten. Da der Täter nicht wegfahren konnte, stieg er wieder aus und flüchtete. In der Zwischenzeit nahm ihr Partner die Verfolgung auf und verständigte die Polizei.