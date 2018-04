Südsteirische Hügel sind den Radlern zu steil

46 Prozent nutzen das Rad in Graz, 43 Prozent in der westlichen Obersteiermark - und ordentliche 39 Prozent im Bezirk Liezen sowie in der östlichen Obersteiermark. Dagegen fällt der Süden deutlich ab: In der West- und Südsteiermark strampeln laut Statistik Austria 32, in der Oststeiermark gar nur 29 Prozent im Alltag in die Arbeit oder zum Einkaufen.