SPÖ-Pensionisten: „Urviech“ Blecha übergab Vorsitz

Kern lobt „politisches Urviech“

Kern erklärte, es sei ihm „Ehre und Auszeichnung“, an diesem Tag vor den PVÖ-Delegierten sprechen zu dürfen. „Du bist für uns Jüngere in der Tat ein großes Vorbild“, sagte er in Richtung Blecha. Ex-Bundespräsident Heinz Fischer habe Blecha einst „Homo Politicus“ genannt - Blecha sei also „ein politisches Urviech, wenn ich das übersetzen darf“, so der SPÖ-Chef. „Wir stehen auf deinen Schultern, auf den Schultern eines wahrhaften Riesen, du bist und bleibst ein großes Vorbild für uns“, sagte Kern.