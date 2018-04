Novak Djokovic kann doch noch gewinnen!

Novak Djokovic hat nach drei Niederlagen auf die Siegerstraße zurückgefunden. Der in der Weltrangliste auf Platz 13 abgerutschte Serbe zog beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo am Montag problemlos in die zweite Runde ein. Gegen seinen Landsmann, den Qualifikanten Dusan Lajovic (ATP-93.), benötigte er beim 6:0, 6:1 weniger als eine Stunde.