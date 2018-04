Seit Monaten eingesperrt

Auch heute noch verbringt der 79-Jährige seine Zeit angehalten in der Nervenklinik in Graz. Der Grund dafür? Die Staatsanwalt beauftragte ein Gutachten, welches ihm Zurechnungsfähigkeit bescheinigte. In der Hauptverhandlung veranlasste der Richter ein weiteres Gutachten, welches dem vorhandenen widersprach. Aufgrund dessen erklärte sich der Einzelrichter als unzuständig, ein Schöffengericht müsse her. Das beeinspruchte der Angeklagte, der Akt wanderte zum Oberlandesgericht, welches die Zuständigkeit klären wird. Warten ist weiterhin angesagt.