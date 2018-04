Die Baumwollmacher aus Hallein

„Wir werden bis 2021 unsere Produktion auf 170.000 Tonnen Zellstoff jährlich heben“, plant CEO Jörg Harbring einen weiteren Anstieg. Die Kapazitätserweiterung kostet Geld. 60 Millionen Euro sollen in den nächsten drei Jahren in die Zellstoff-Zukunft von Hallein fließen. Harbring: „Wir haben verschiedene Engpässe, zum einen stehen wir in der Entwässerung an unseren Grenzen und auch in der Vorbleiche brauchen wir mehr Kapazität.“