Hang rutscht weiter: Straße einen Monat gesperrt

Nach wie vor gesperrt bleiben muss die Innerkremser Landesstraße nach einem Hangrutsch. Denn das gesamte Gelände ist derzeit in Bewegung. In der Nacht auf Montag war die Böschung um 1,5 Meter tiefer gerutscht. In der Fahrbahn haben sich breite Risse gebildet. Geologen warnen davor, die Straße zu befahren.