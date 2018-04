Sommer-Trends: Wohin Salzburger auf Urlaub fliegen

Wieder im Kommen sind Urlaubsziele in der Türkei und Ägypten. Vor allem wegen der Sicherheits-Bedenken ins Hintertreffen geraten, feiert Hurghada (plus 65 Prozent an Buchungen) ein Comeback. Genau wie die Türkei: „Wir bieten daher ab Sommer wieder einen Direktflug nach Antalya an“, erklärt Weddig.