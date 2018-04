So oft stritten Österreicher mit ihrem Mobilfunker

Starkes Plus bei Postdienst-Schlichtungsstelle

Um ganze 74 Prozent zugelegt hat die Zahl der Schlichtungsanträge bei den Postdiensten (von 159 auf 277). Grund für das große Plus dürfte laut RTR sein, dass die Postdienste-Schlichtungsstelle stark beworben und damit bekannter wurde. „Im Vergleich zu den rund 720 Millionen im Inland beförderten Paketen und Briefen 2017 sehen die 277 Fälle aber sehr gering aus“, so Gungl in einer Aussendung. Die meisten Probleme gab es bei der Zustellung (83 Fälle).