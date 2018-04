Justizminister Moser: Schwieriger Patient für Kurz

Die Sepsis ist weg, aber die Skepsis bleibt: Sechs Tage lag Justizminister Josef Moser (ÖVP) nach einer Blutvergiftung und einigen Komplikationen im Wiener Allgemeinen Krankenhaus. Am Montag ist er in häusliche Pflege entlassen worden. Sein politisches Comeback ist für die kommende Woche angekündigt. Eine Nachricht, über die sich nicht alle in der türkis-blauen Regierung freuen.