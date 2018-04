Zielfahnder fassten nach Mordversuch Verdächtigen

Nach fast genau einem halben Jahr Flucht klickten die Handschellen: Zielfahnder des LKA OÖ verhafteten in Traun Fadil S. (36). Der Berufskriminelle sorgte schon als Kind für Schlagzeilen. Am 2. Oktober hatte er in Wels seine Ex-Lebensgefährtin (49) niedergestochen, war dann in seine Heimat Bosnien geflüchtet.